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احتراق منزل مواطن بالحديدة جراء استهداف حوثي

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

احتراق منزل مواطن بالحديدة جراء استهداف حوثي

الحديدة - الخليج 365

احترق منزل المواطن النازح عبده خضيري الواقع في قرية العكش على خط الخوخة حيس جنوب الحديدة جراء استهداف مليشيات الحوثي للاحياء السكنية.

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 ووثق تصوير مشاهد احتراق المنزل المبني من "سعف النخيل" المتهالك، والخراب الذي جعله في خبر كان، بعد أن كانت أسرة خضيري تتخذه ماوئ لعائلتهم الفقيرة.

 

 ويعيش المواطن عبده خضيري في ظروف إنسانية صعبة ويعد من الطبقة أشد فقراً حيث نكلت به المليشيات الحوثية وحتى بعد نزوحه إلى مدينة حيس لم ترحم رصاصات المليشيات منزل أسرته.

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