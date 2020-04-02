أهالي العود والحشأ بالضالع يطالبون التحالف والإنتقالي بالتدخل لانقاذهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الضالع - الخليج 365

كشف عدد من سكان مناطق مدينة العود و مديرية الحشأ بالضالع عن تفاصيل حصرية لواقع المعاناة التي يعيشونها هناك بفعل التواجد المسلح للحوثيين.



وقال عدد من أهالي العود والحشأ، إن المليشيات الحوثية تقوم بارتكاب الجرائم والانتهاكان وتمارس أبشع صور الإرهاب بحقهم بشكل يومي و متكرر.

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وأشارت المصادر إلى أن المليشيات اضافة الى جرائم القتل وانتهاك الحقوق والتعدي على الحريات تقوم بفرض الأتاوات على المواطنين هناك و تطلب منهم دفع مبالغ مالية باهظة و تجند الشباب قسريا تحت ذريعة دعم المجهود الحربي.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات تتعامل بلغة العنف ضد كل من يخالفها و تمارس أساليب القتل والإعتقال التعسفي والسحل ضد كل المخالفين.

وطالب الأهالي من سكان العود والحشأ التحالف العربي والمجلس الإنتقالي الجنوبي التدخل السريع ودعم القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" وتمكينها من تحرير تلك المناطق من قبضة المليشيات.