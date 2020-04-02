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شاهد بالفيديو...القبض على حلاقين عربيين بالسعودية حولا منزلهما لصالون

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عدن - ياسمين التهامي - أطاحت بلدية محافظة العارضة في منطقة جازان في المملكة العربية بمقيمين من جنسية عربية بعد مخالفتهما قرار إغلاق صالونات الحلاقة، واتخاذهما من سكنهما مقرا لاستقبال الزبائن، وذلك في مداهمة تفتيشية.

ووفق ما تداوله ناشطون، فإن أحد الحلاقين مجهول الهوية، وخلال التفتيش عثر في مقر سكن الحلاقين على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتستخدم لأكثر من شخص؛ ما يهدد حياة الآخرين بانتقال الأمراض والفيروسات.  لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأحيل الحلاقين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس ”كورونا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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