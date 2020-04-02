شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...القبض على حلاقين عربيين بالسعودية حولا منزلهما لصالون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطاحت بلدية محافظة العارضة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية بمقيمين من جنسية عربية بعد مخالفتهما قرار إغلاق صالونات الحلاقة، واتخاذهما من سكنهما مقرا لاستقبال الزبائن، وذلك في مداهمة تفتيشية.

ووفق ما تداوله ناشطون، فإن أحد الحلاقين مجهول الهوية، وخلال التفتيش عثر في مقر سكن الحلاقين على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتستخدم لأكثر من شخص؛ ما يهدد حياة الآخرين بانتقال الأمراض والفيروسات. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأحيل الحلاقين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس ”كورونا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.