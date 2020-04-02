شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار تاريخي قرار جديد بتعيين الأمير’’محمد بن سلمان‘‘ سبب صدمة كبيرة لكل الوزراء السعوديين وقلب الامور في المملكة راسا على عقب في هذا المنصب واجماع خليجي عليه والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

عقد المجلس اليوم جلسته عبر الشبكة الافتراضية، وقرر تكليف ولي العهد برئاسة لجنة عليا باسم اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح مجلس الوزراء السعودي، بحسب موقع صحيفة”المواطن”، أن اللجنة ستتولى البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاج وتصنيع، كما تكون مرجعا لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات.



وتعمل المملكة على تنفيذ خطط لتحويل إنتاج الكهرباء من الوقود السائل إلى الغاز وإنتاج حصة أكبر من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ضمن رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي.



ووفقا لهذه الخطة من المقرر أن تصبح السعودية خلال الأعوام العشرة القادمة مركزًا عالميًّا لاستغلال الطاقة المتجددة.

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