الجابري: ساعة ويدخل حظر التجول حيز التنفيذ بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

حضرموت - الخليج 365

ذكّر المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، بموعد دخول الحظر حيز التنفيذ في حضرموت.



وكتب الجابري في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" -"ساعة ويدخل حظر التجوال حيز التنفيذ".

وأضاف:"الحظر حرصا منا على سلامتكم، يرجى الإلتزام بالحظر".

وكانت السلطات في حضرموت، أعلنت حظر تجوال ليلي في أكبر المحافظات الواقعة شرقي اليمن، اعتبارا من الخميس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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وقال محافظ حضرموت، فرج البحسني، في تعميم له "نعلن عن حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الخميس، وذلك ابتداءً من الساعة 4 عصرا إلى 4 فجرا".

وأضاف: "سنعلن لاحقا ما إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة".

وكلف المحافظ قيادة الجيش والأمن بالمحافظة بوضع خطة لاتخاذ إجراءات رادعة من أجل تنفيذ القرار.

واستثنى القرار من الحظر كلا من الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ (المعنية بمكافحة كورونا) لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.

وأفاد التعميم أن الهدف من كل ذلك هو الوقاية من وصول "كورونا" للبلاد، و"الشعور بالمسؤولية في حماية الوطن والمواطن عن طريق اتخاذ إجراءات احترازية".