محمد العرب: قبل عامين اقترحت محاكمة قادة الإنقلاب واليوم انطلقت المُحاكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

أفاد الإعلامي محمد العرب، بأنه اقترح قبل عامين محاكمة قادة الإنقلاب، واليوم انطلقت المحاكمة.



وأضاف العرب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "قبل سنتين اقترحت على وزير العدل اليمني في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بمحاكمة عبدالملك الحوثي وفادة الانقلاب".

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وتابع "اليوم انطلقت محاكمتهم في العاصمة المؤقتة عدن ، اعتقد انها خطوة في الطريق الصحيح".

وكان العرب قال في مقترحه، "من محمد العرب إلى معالي الدكتور عبد الله الاعوش النائب العام، هل القانون اليمني يجرم الافعال التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ام لا...؟".

ومضى "ان كان يجرمها فما هي الاجراءات التي اتخذت من قبلكم بصفتكم الادعاء العام....؟، يجب ان تنطلق محاكمة قادة الانقلاب بصفتكم حكومة شرعية معترف بها"