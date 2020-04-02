شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يعقد سلسلة مناقشات ثنائية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قال المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" إن يعقد سلسلة من المناقشات الثنائية مع أطراف النزاع للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار وعدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية.

Advertisements وأضاف، أن المناقشات الثنائية بين الأطراف اليمنية تهدف لاستئناف العملية السياسية وانهاء الحرب وكذلك تعزيز جهود مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. وأكد في بيان صحفي استمرار التواصل بشكل أوسع مع باقي القوى والمكونات اليمنية، للتشاور حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث يعقد سلسلة مناقشات ثنائية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.