شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطّلع على التحضيرات لتجهيز مستشفى الحمّيات ومركز معالجة حالات "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، ومعه وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن سعيد علي العامري، ووكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة د.سعيد العمودي، على التحضيرات المتسارعة الجارية لتجهيز مستشفى الحمّيات ومركز معالجة حالات "كورونا" covid-19 بمنطقة فلك بالمكلا.

واستمع المحافظ من وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري الى التحضيرات المتسارعة لتجهيز وانجاز المستشفى وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة. Advertisements وطاف المحافظ بمبنى المستشفى المكوّن من دورين تشمل عنابر المعاينة للرجال والنساء والعناية المركزة والأشعة ووحدات التنفس الصناعي ومعاينة وترقيد الأطفال والمختبر، مشيداً بجهود قيادة وكوادر مكتب الصحة في الميدان لخدمة المرضى وجهودهم في تجهيز المستشفى.

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