شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض جديدة لكورونا وحالات وفاة "غريبة" في إيطاليا لمصابين بالفيروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير إعلامية عن ظهور أعراض جددة لفيروس كورونا، وتسجيل حالات وفيات غريبة لمصابين بالفيروس.

وقالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية إن المختصين الروس في علم الأوبئة، المتطوعين لمساعدة زملائهم الإيطاليين، كشفوا عن خصائص جديدة لحالات وفاة هناك بسبب فيروس كورونا. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وقالت الصحيفة إن المختصين الروس المتطوعين سجلوا "حالات وفاة لأشخاص أثناء النوم، رغم إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا، لم تبدُ عليهم أي أعراض للمرض، لكنهم ناموا ولم يستفيقوا".

وقالت الصحيفة إن المتطوعين تحدثوا عن أكثر من خمس حالات وفاة كانت بهذه الطريقة فقط في أحد المراكز الطبية في إقليم لومبارديا الذي يعد أكثر المناطق تضرراً في إيطاليا.

من جهة أخرى كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أعراض جديدة لفيروس كورونا تضرب الجهاز العصبي، خاصة الدماغ.

وقالت الصحيفة إنه "من بين الأعراض الجديدة لكورونا، الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية"، مشيرة إلى أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن "أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا باتوا يعانون اعتلالات في الدماغ".