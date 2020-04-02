شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لن تصدق مع من ...أحمد علي صالح يفاجئ الجميع ويجري اتصالاً هاتفياً إلى العاصمة صنعاء...والمشاط يصدر توجيهاً عاجلاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح، مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً بخالد جمعان شقيق أمين جمعان نائب أمين العاصمة أمين عام المجلس المحلي، للاطمئنان على صحته، بعد تعرُّضه لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء.

واطمأن نجل الرئيس السابق صالح على صحة القيادي المؤتمري البارز أمين جمعان، راجياً المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة والسلامة، مديناً في الوقت نفسه هذا العمل الإجرامي الغادر الذي استهدف أحد الكوادر الوطنية والمؤتمرية في العاصمة صنعاء. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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من جانبه أشاد جمعان بموقف صالح، مؤكداً أن حالة شقيقه مستقرة وتم نقله للعناية المركزة، بعد إجراء الأطباء العمليات اللازمة له.

في سياق متصل، أجرى رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً بأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها في تعقب الجناة وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن وأبنائه وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع وفق قوله.

ووجه القيادي الحوثي المشاط بمعالجة أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة على نفقة الدولة .

وكان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام استنكر بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها نائب امين العاصمة وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الاستاذ امين جمعان الأربعاء بالعاصمة صنعاء من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية .

واعتبر المصدر محاولة اغتيال جمعان جريمة اثمة تهدف لزعزعة الامن والاستقرار باستهدافها أحد ابرز القيادات الوطنية مطالباً الأجهزة الأمنية سرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل .