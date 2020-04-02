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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف "كورونا" يقلب الطاولة على رأس الكويتية حياة الفهد..تفاصيل صادمة !

أثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد موجة سخط عارمة أشعلت كافة مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريح لها على خلفية الحجر الصحي في دولة الكويت..

وفي مقابلة تلفزيونية لها كشفت الكاتبة والممثلة الكبيرة حياة الفهد عن القناع الحقيقي لها عندما طالبت بمنع الحجر الصحي على الوافدين من خارج دولة الكويت.

وقالت الفهد إن المستشفيات في الكويت يجب أن تكون مخصصة فقط للكويتيين داعية إلى طرد العمالة الوافدة من المستشفيات ومنعهم من دخول الحجر الصحي.

وطالبت الممثلة الكويتية حياة الفهد، خلال مداخلة هاتفية لها على قناة "ايه تي" الكويتية بعدم علاج المصابين بفيروس كورونا من المقيمين في الكويت من الجنسيات الأخرى، وقالت لماذا الكويت تتكفل بهم، وأنه لا مستشفيات في الكويت تستوعب أعداد المرضى وبلادهم أولى بهم.

وأضافت أنها ليست ضد الانسانية، ولكن "ملينا"، و"يوجد قانون دولي ينص على أن كل شخص يعود إلى بلده في الأ

زمات"، وأنه يجب رميهم خارجاً ولو اضطر الأمر رميهم في الصحراء: "اقطهم في البر".

وأضافت أنه حتى الموظفين من غير الكويتيين يجب ترحليهم إلى بلادهم، وتصل إليهم رواتبهم هناك، لأنّ الكويت لا تحتمل هذه الأعداد".

ولقي هذا التصريح حالة من السخط في الأوساط الثقافية والإجتماعية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حيث استغرب الجميع أن يكون هذا التصريح صادر عن إنسانة كانوا يشيرون لها على أنها تحمل معان إنسانية نبيلة.

جديد اب برس

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