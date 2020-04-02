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عدن - ياسمين التهامي - "عودة هيلان للجمهورية " العميد طارق صالح يؤكد الالتحام الجمهوري بين جبهتي الساحل الغربي ومأرب !

بعثت إنجازات الجيش والقبائل، يوم الأربعاء، في جبهة صرواح مأرب دفئاً وحماسة، واستعادت أجواء الثقة والتفاؤل خصوصاً مع انتزاع وتحرير جبل هيلان الاستراتيجي من سيطرة مليشيات الذراع الإيرانية.

وقال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي، إن جبل هيلان "عاد للجمهورية"، وحيَّت المشاركات والتعليقات للناشطين اليمنيين في تويتر وفيسبوك على السواء الالتحام الجبهوي الجمهوري الذي لا يفرق بين جبهات الساحل والداخل والحديدة ومأرب.

جديد اب برس

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وكتب محمد جميح في تويتر معلقاً: "يؤكد طارق محمد صالح يوماً بعد آخر أن حربه مع الحوثي وحده، وأنه لن يفتح جبهة جانبية مع غير الحوثيين".

مضيفاً: "لم يقع طارق فيما وقع فيه غيره من مشعلي الفتنة بين أصحاب الهدف الواحد. تقدمت قوات الجيش بهيلان فقال طارق إن الجبل "عاد للجمهورية".

وتابع جميع، إن "هذا هو الخطاب. معركة مأرب هي معركة الساحل الغربي".