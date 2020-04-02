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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" فتوى سعودية حول حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها خوفًا من عدوى «كورونا»؟

جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، حكم امتناع الزوجة عن فراش الزوجية خوفاً من عدوى فيروس كورونا، حيث أكد أنها ليست آثمة، إذا كان زوجها لا يلتزم بالبقاء في المنزل. جاء ذلك ردا من الشيخ المطلق على سؤال وجه له في برنامج «فتاوى» عبر القناة «السعودية الأولى»، بشأن حكم امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها خوفاً من العدوى بفيروس كورونا. وأشار المطلق إلى أن الزوج الذي لا يلتزم بالجلوس في المنزل على زوجته أن تتحصن وتمتنع عنه وتدفعه للعزل الصحي 14 يوماً، خوفا على نفسها وأولادها من العدوى، مستشهداً بقول الله تعالى: ”ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما“. وأشار المطلق إلى أن الزوج الذي لا يلتزم بالجلوس في المنزل على زوجته أن تتحصن وتمتنع عنه وتدفعه للعزل الصحي 14 يوماً، خوفا على نفسها وأولادها من العدوى، مستشهداً بقول الله تعالى: ”ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما“.

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