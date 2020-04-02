شكرا لبحثكم عن خبر الآن .. الدبة البترول في عدن 3200ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت شركة النفط بعدن تخفيض سعر بيع مادتي البترول والديزل ابتداء من اليوم . Advertisements وأكدت قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام الأستاذة إنتصار العراشة "أنه سيتم بيع الدبة البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 3300 ريال بسعر 165 ريال للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 4600 ريال بسعر 230 ريال للتر الواحد". وقالت العراشة ان الشركة حريصة كل الحرص على توفير المشتقات النفطية للمواطنين بأقل الأسعار والعمل على استقرار السوق المحلية.

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