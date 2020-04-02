أبين .. الإنتقالي يدشن حملة توعية للوقاية من كورونا في المحفد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المحفد في محافظة أبين، اليوم الخميس، الحملة التوعوية التطوعية الميدانية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



قام فريق لجنة الإغاثة للأعمال الإنسانية بانتقالي بالمديرية في المرحلة الأولى من الحملة بتوعية المواطنين عبر مكبرات الصوت، وتوزيع النشرات والملصقات التوعوية ابتداءً من سوق المدينة حتى مستشفى الشهيد صلاح ناصر محمد والوحدات الصحية المحاذية له.

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كما استهدفت الرسائل التوعوية التجمعات والمحلات التجارية والأماكن العامة بشكل عام ،ثم نشر التوعية والتثقيف الصحي بين أوساط المواطنين للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، وإرشاد الأهالي والمواطنين بأخذ التعليمات والإرشادات الصحية من مخاطر هذا الفيروس الذي اجتاح معظم بلدان العالم المتقدمة صحيّاً .

الجدير بالذكر ان هذه تأتي الحملة تزامناً مع انطلاق الحملات التوعوية التطوعية للوقاية من جائحة فيروس كورونا، والتي شملت عموم مديريات محافظة أبين، وبالتنسيق مع مكاتب الصحة والإعلام في تلك المديريات من أجل رفع الوعي الصحي بين أوساط المواطنين للحد من انتشار هذا الوباء وسٌبل الوقاية منه

ولاقت الحملة تفاعلاً إيجابياً وارتياحاً واسعاً بين أوساط المواطنين بالمديرية.