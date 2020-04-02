شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإنتقالي يناقش مع ملاك الفنادق بعدن مشاركتهم في مجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي، صباح اليوم الخميس، مع ملاك الفنادق السياحية بالعاصمة عدن، حول آليات مشاركة ملاك الفنادق في الحملة المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا بالعاصمة عدن .

Advertisements وتطرق اللقاء أيضاً إلى إمكانية التعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي وملاك الفنادق بما يعزز حالة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، وينظم عمليات تسكين الوافدين والنزلاء فيها. ومن جانبهم، أكد ملاك الفنادق التزامهم بالحملة المجتمعية لمجابهة وباء كورونا، واستعدادهم لتقديم المساعدة وفق الامكانيات المتاحة لمواجهة الخطر الذي يهدد البشرية جمعا. كما طالب ملاك الفنادق بالعاصمة عدن، الجهات المعنية، بتعليق قرار الزيادة في التعرفة الكهربائية، والآعفاء من عملية تحصيل فواتير الكهرباء حتى الانتهاء من جائحة كورونا، كونهم ملتزمون بإغلاق فنادقهم ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتقالي يناقش مع ملاك الفنادق بعدن مشاركتهم في مجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.