ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس 2 ابريل 2020 وهي كالتالي :

إعتداءات الحوثي تطال معلماً ثقافياً في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/470823/ القبض على أحد المطلوبين أمنياً في عدن https://www.elyamnelaraby.com/470825 التحالف يستهدف بعشر غارات مواقع وتجمعات حوثية في عاصمة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/470836 Advertisements قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في عبس وحرض بحجة https://www.elyamnelaraby.com/470841/ إرتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والمواد الطبية بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/470845/ شيخ قبلي يحذر من مخطط تقسيم عدن إلى مربعات وفصلها عن بعضها https://www.elyamnelaraby.com/470846/ إيران ــ قطر ــ تركيا .. ثلاثي الشر ضد مأرب https://www.elyamnelaraby.com/470858/

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