شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرياض وواشنطن: انعدام الاستقرار في اليمن لا يخدم سوى إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 الخليج 365 ـ متابعات قالت واشنطن والرياض إن انعدام الاستقرار في اليمن لا يفيد أي طرف سوى النظام الإيراني، وشددتا على ضرورة مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في اليمن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي "مايكل بومبيو" مع وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، وفقاً لبيان للمتحدة باسم الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس". وأبدى الوزير بومبيو قلقه إزاء وباء كوفيد-19 وعن الحاجة إلى استجابة دولية لمواجهته. Advertisements وبحث الوزيران الصراع الدائر في اليمن واتفقا على أن الحل السياسي وحده قادر على إحلال الاستقرار والسلام والازدهار هناك. ولفت "بومبيو" إلى أن الولايات المتحدة تدين بشديد العبارة محاولات الحوثيين شن هجمات ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية. وأعرب "بومبيو" عن الدعم الأمريكي لجهود تخفيف التصعيد التي يقودها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث. واتفق الوزيران على أن انعدام الاستقرار في اليمن لا يفيد أي طرف سوى النظام الإيراني وعلى ضرورة مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار هناك. وشدد الوزير بومبيو على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية للتصدي لسلوك إيران الخبيث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض وواشنطن: انعدام الاستقرار في اليمن لا يخدم سوى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.