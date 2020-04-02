شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران ــ قطر ــ تركيا .. ثلاثي الشر ضد مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت مصادر سياسية وعسكرية أن تحالف الشر الثلاثي إيران وقطر وتركيا، بدأ بتنفيذ خطة مشتركة من كافة الجوانب، تسعى إلى كسر الحكومة الشرعية في أهم معاقلها شرقي اليمن، نكاية في التحالف العربي.



وترتكز الخطة في جانبها السياسي، على إبرام اتفاقات غير معلنة بين الحوثيين وتنظيم الإخوان الإرهابي، تقضي بانسحاب عناصر حزب الإصلاح الإخواني دون قتال من أبرز الجبهات العسكرية في "صرواح" وجبل هيلان، ما يسهل الاجتياح الحوثي.

كما تشتمل الخطة على دعم مالي وإعلامي كبير من قبل قطر لمعركة مأرب، وتجلى ذلك بالإمكانيات الكبيرة التي ظهرت بها المليشيا الحوثية مؤخرا في شراء الولاءات القبلية المحسوبة على الإخوان، بالإضافة إلى التشويش الذي تمارسه فضائية "الجزيرة" على الجيش الوطني، وذلك بترويج انتصارات حوثية زائفة في عمق محافظة مأرب.

ونقل موقع العين الإخبارية عن المصادر، إن الدعم الإيراني كان ملحوظا هو الآخر من خلال ظهور صواريخ حرارية نوعية من طراز "كورنيت" الحرارية، لدى المليشيا الحوثية، والتي لم تستخدم منذ سنوات المعركة الأولى، ومن المتوقع أنها وصلت مؤخرا من طهران عبر البحر إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الانقلابيين.

وتكلفت المليشيا الحوثية بالعنصر البشري، وحسب المصادر، فقد دفع الانقلابيون بأكثر من 6 آلاف مقاتل إلى تخوم مأرب، جرى تدريبهم وإعدادهم منذ عدة أشهر وتزويدهم بمختلف أنواع الأسلحة.

وفضحت الحكومة اليمنية المخطط المشبوه الذي تتزعمه قطر، وقالت على لسان وزير الإعلام فيها، معمر الإرياني: إن معركة الجوف ومأرب ليست مجرد معركة هامشية تتعلق بالشرعية أو طرف سياسي، ولا معركة السعودية كما يصورها البعض، بل معركة مصيرية في مسار الصراع مع المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة".

ومع تزايد البراهين على تورطها في دعم الانقلابيين، اتهم الوزير اليمني قطر بالتماهي مع المشروع الإيراني باليمن وأداته الحوثية التي ارتمت بدورها في أحضان الدوحة للحصول على الدعم والغطاء السياسي والإعلامي، ودعاها إلى مراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني الذي يولغ فيه ملالي إيران، فالتاريخ لن يرحم أحدا".

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المكائد التي تتزعمها قطر ساهمت في صحوة القبائل اليمنية بمحافظتي مأرب والجوف وذمار وريمة، والتي تداعت خلال الأيام الماضية في مهرجانات قبلية للدفاع عن مأرب، وإسناد الجيش الوطني بعد الخيانات الإخوانية المفضوحة.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن القوات المشتركة من الجيش والمقاومة، حققت انتصارات نوعية في مديرية "صرواح"، بعد عملية عسكرية خاطفة، بإسناد التحالف العربي.

وأسفرت المعركة التي ما زالت متصاعدة حتى مساء الأربعاء، عن تحرير مواقع استراتيجية في سلسلة جبال "هيلان" وأخرى في ميمنة صرواح، فيما تمت السيطرة النارية على السوق الرئيسي لمركز المديرية، وهي مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية منذ بدء الحرب، وكانت تشكل منصة لهجماتهم الإرهابية على مدينة مأرب.

وأكد المصدر أن تحرير غالبية جبال "هيلان"، خفف الحصار الحوثي على مأرب، ومكّن القوات المشتركة من السيطرة النارية على خطوط إمداد الانقلابيين بين صنعاء ومأرب، من اتجاهي "فرضة نهم" و"صرواح".

وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن المعركة على الأرض وشنت أكثر من 20 غارة على تعزيزات للمليشيا الحوثية في تخوم صرواح ومديرية "خب والشعف"، بمحافظة الجوف، والتي يخوض الجيش والمقاومة معارك عنيفة فيها من أجل استعادة المواقع التي تمت خسارتها جراء المؤامرات الإخوانية، وفقا للمصدر.

وقوبلت الانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة، بمباركة شعبية واسعة من مختلف الأطياف، وكتب العميد "طارق صالح"، قائد المقاومة الوطنية ونجل شقيق الرئيس اليمني السابق، على تويتر، إن "هيلان عادت للجمهورية"، في إشارة إلى دحر الانقلابيين منها.

وعلى المستوى الرسمي، بارك رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ما وصفها بـ"الملاحم البطولية" التي يسطرها الجيش الوطني بإسناد من المقاومة الشعبية ورجال القبائل وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في عدد من الجبهات خاصة في صرواح ونهم والجوف.

وأشاد رئيس الحكومة بالروح المعنوية العالية لصد تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تقابل في كل مرة التحركات الأممية والدولية من أجل السلام بتكثيف استهداف المدنيين والأراضي السعودية، خدمة لأجندات داعميها في طهران.

محافظ مأرب، سلطان العرادة، قال هو الآخر: إن مأرب التي كسرت شوكة مليشيا الحوثي الانقلابية وهي في عنفوان قوتها قبل سنوات، تتكفل اليوم ومعها شرفاء اليمن، وبدعم التحالف العربي، بأن تدفن هذه المليشيات ومخططاتها".