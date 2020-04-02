شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تدمر 6 آليات حوثية في البندر بين مأرب والجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها أهدافها حوثية في محافظة الجوف ومأرب.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت آليات للمليشيا في منطقة البندر بين مأرب والجوف. ووفق المصادر فقد دمر القصف ست آليات وعربات عسكرية بمن فيها من مسلحي المليشيا. وكان التحالف شن سلسلة غارات على مواقع وتجمعات في حزم الجوف وصرواح مأرب خلال الساعات الماضية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر 6 آليات حوثية في البندر بين مأرب والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.