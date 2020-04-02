شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير : 110 إصابات جديدة بالسعودية.. ومليون ريال غرامة المتلاعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر باستثناء 31 في حالة حرجة، لافتا إلى تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة و20 في مكة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع..دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج ومواطنيها سيصبحون من الاثرياء..لن تصدق ما هي هذه الدولة

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

هل تذكرون القيادي الحوثي الذي بصق على جثة علي عبد الله صالح وصرخ" ثارنا لسيدي حسين"..تعرف على مصيره المرعب وكيف كانت نهايته ( صورة )

وردنا الان : انسحاب محامية قتيل منزل "نانسي عجرم" من القضية .. لن تصدق السبب وهذا مصير حالة والد القتيل "تفاصيل القضية كاملة"

شاهد بالفيديو : الفنانه أحلام الإماراتية تعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها وتهاجم هذا الرجل: أنت السبب يا حقير شاهد من يكون (فيديو صادم)

الإعلامي الشهير ‘‘جورج قرداحي‘‘ .. يكشف سبب مغادرته قناة MBC وتركها الى الابد وعدم العودة اليها حتى لو دفعوا له الملايين

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية

شاب لقب «ملك كوبرا» يعاشر أفعى "الكوبرا القاتلة" وينام معها في سرير واحد لمدة 3 سنوات .. شاهد كيف كانت النهاية ..(صور)

نصيحة عن فيروس "كورونا" قد تنقذ حياتك .. تنبيه هام

مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة أنا فخورة في علاقة مع زوجي ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة!

Advertisements

شاهد جمال خارج عن المألوف لزوجة ولي العهد محمد بن سلمان تجعل كل الكاميرات تلتفت إليها في هذه الفعاليه الهامة وتتجاهل باقي الحضور ( لن تصدق كيف ظهرات شاهد الصور)

وداعًا لنفط الخليج.. دولة مجاورة ستصبح قريباً أغنى دولة في العالم بعد هذا الاكتشاف المذهل وأمريكا ستتجه اليها وتترك السعودية والخليج يدبرون امورهم"

كما أشار إلى تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10. إلى ذلك، أكد تعافي 50 حالة إضافية، ليصبح عدد المتعافين في المملكة 165 حالة.

أما في ما يتعلق بالمرحلة القادمة، فأكد أنها امتداد لمراحل الحماية والوقاية، داعياً المواطنين والمقيمين على أرض المملكة إلى التقيد بالإجراءات الصحية والرسمية.

كما ذكّر بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل ومنع التجول والاختلاط، والعناية بالنظافة الشخصية، والمثابرة على غسل الأيدي باستمرار.

ودعا المواطنين إلى الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي في خدمة "موعد" التي تقدمها وزارة الصحة.

طلبات التنقل وفق الأولوية من جهته، أوضح العميد سامي الشويرخ، المتحدث باسم الأمن العام السعودي، أن هناك "خلية أزمة" تعمل على مدار الساعة لدراسة طلبات التنقل وحاجته، مؤكداً أن التعامل مع طلبات التنقل بين المدن يتم بحسب أولوية الحالات.

كما شدد على أنه سيتم تطبيق العقوبات المرعية في حق كل من يخالف إجراءات منع التنقل أو الحظر.

وأشار إلى وجود تعاون كبير من قبل الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في مكة.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت، أمس عن اتخاذ إجراءات جديدة في مكة منعاً لانتشار الفيروس، وذلك بعزل 6 أحياء ومنع الدخول إليها والخروج منها، على أن يسمح لسكان تلك الأحياء بالخروج للضرورة. مليون ريال غرامة التلاعب بالأسعار من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن المستهلكين في المملكة أبدوا وعيا تاما في مسألة الإقبال على شراء السلع الغذائية وغيرها، مؤكداً أن عملية التسوق كانت مريحة دون تزاحم، لا سيما في الصباح. وأوصى بالتسوق ما بين الساعة 6 صباحا والـ 11 ظهرا.

كما لفت إلى وجود 20 تطبيقا مرخصا لتوصيل الطلبات والبضائع للعملاء في منازلهم.

وأشار إلى أن هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ، مضيفاً أنه تم تسجيل ارتفاع في أسعار بعض الفواكه والحمضيات.

إلى ذلك، قال إنه تم تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار، داعياً كل من يلمس مخالفة أو تلاعبا بالأسعار إلى إبلاغ الوزارة.

وختم مؤكداً أن غرامات فورية ستفرض على المتلاعبين بالأسعار وقد تصل إلى مليون ريال.