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عدن - ياسمين التهامي - شاهد "تكليف جديد" لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان “

قرر مجلس الوزراء السعودي، الیوم الأربعاء تشكیل لجنة علیا برئاسة ولي العھد

محمد بن سلمان.

عقد المجلس الیوم جلستھ عبر الشبكة الافتراضیة، وقرر تكلیف ولي العھد برئاسة

لجنة علیا باسم اللجنة العلیا لشؤون مزیج الطاقة لإنتاج الكھرباء وتمكین قطاع الطاقة

المتجددة.

وأوضح مجلس الوزراء السعودي، بحسب موقع صحیفة"المواطن"، أن اللجنة

ستتولى البت في جمیع ما یتصل بتحدید مزیج الطاقة الأمثل لإنتاج الكھرباء،

والإشراف والتمكین لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاج وتصنیع، كما تكون مرجعا لكل ما

یتعلق بذلك من موضوعات.

وتعمل المملكة على تنفیذ خطط لتحویل إنتاج الكھرباء من الوقود السائل إلى الغاز

وإنتاج حصة أكبر من الكھرباء من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النوویة، ضمن

رؤیة 2030 التي یتبناھا ولي العھد السعودي.

ووفقا لھذه الخطة من المقرر أن تصبح السعودیة خلال الأعوام العشرة القادمة ً مركزا

عالمیا لاستغلال الطاقة المتجددة جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

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