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صنعاء - ياسمين الخيامي - خادمة الفنانة نانسي عجرم تحسم الجدل اخبرا وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل صادمة)

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