شكرا لبحثكم عن خبر نهاية مستحقة للقيادي الحوثي الذي بصق على جثة علي عبد الله صالح وصرخ” ثارنا لسيدي حسين” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احد ابرز قتلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، والذي كان من ضمن المقتحمين لمنزله ، والذي ظهر وهو يبصق على جثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، عقب مقتله على ايدي الحوثيين وكان يصرخ بأعلى صوته “ثارنا لسيدي حسين” ، لقي مصرعه في جبهة صرواح في مارب .

واظهر ناشطون صورة لاحد الحوثيين الذين ظهروا في الفيديو الذي بثته قناة ” المسيرة ” وفيه جثمان صالح مسجي في الصندوق الخلفي لسيارة نوع هيلوكس مضرجا بدمائة وكان يلوح في اتجاهه ويردد ” ثأر لسيدي حسين “.

وقتل القيادي الحوثي في جبهة ” صرواح ” مع عدد من مقاتلي الميلشيا في المواجهات التي دات مع قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية.