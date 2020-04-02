شكرا لبحثكم عن خبر أبرز العوامل التي تؤثر على مستويات السكر في الدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لا شك في أنك تدرك أن الطعام والنشاط والدواء الذي تتناوله يلعب دوراً هاماً في مستويات السكر في الدم، ولكن يمكن أن يكون هناك عدد من المتغيرات الأخرى في نفس الوقت. فما الذي يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم؟

احصل على فكرة عن الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى تغير في مستويات السكر المفاجئة باستخدام القائمة أدناه.

النشاط البدني

ممارسة الرياضة أو زيادة الجهد المبذول يمكن أن يؤدي إلى تغيير مستويات السكر في الدم:

يمكن أن يؤثر النشاط البدني على حساسية الأنسولين لمدة تصل إلى 48 ساعة – مما قد يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم خلال هذا الوقت.

هناك احتمالية بأن ترتفع مستويات السكر في البداية بعد فترة قصيرة من النشاط، وإذا كنت عادة ما تكون نشطًا في معظم الأيام، فقد يؤدي عدم ممارسة النشاط إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعتاد.

إذا مارست التمارين الرياضية لتمرين عضلة بالقرب من آخر مكان حقنت فيه بالأنسولين، فقد يتسبب ذلك في امتصاص الأنسولين بسرعة أكبر.

النظام الغذائي

يتفاجأ الكثير من الناس بمعرفة أن البروتين يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم أيضًا.

تؤثر البروتينات على مستويات السكر وكذلك الكربوهيدرات، ولكن بدرجة أقل وببطء من الكربوهيدرات.

الإجهاد والتعب

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يمكن أن يؤثر كل من الطعام والكحول وكذلك التعب والإجهاد على مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يؤثر الكحول على مستويات السكر لمدة تصل إلى عدة ساعات بعد التوقف عن الشرب.

كما يمكن أن يؤثر الإجهاد والمرض أيضًا بشكل كبير على مستويات السكر.

حقن الانسولين

يمكن للحقن أن يؤثر على سرعة امتصاص الأنسولين:

قد يتم امتصاص الأنسولين بشكل أسرع في أجزاء مختلفة من الجسم، ويؤثر الحقن في الجلد العقدي على كيفية امتصاص الأنسولين.

الأدوية وبعض الحالات الصحية

تناول أدوية مختلفة وبعض الحالات الصحية يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم:

بالنسبة للنساء، يمكن أن تؤثر الدورة الشهرية على مستويات السكر لديك.

كما يمكن أن يؤثر الحمل على أهداف مستوى مستوى السكر في الدم.

تناول بعض الأدوية الأخرى التي تتناولها قد تؤثر أيضًا على مستويات السكر لديك.

إذا كنت تعاني من اعتلال المعدة، أو إمساك وهو ما يؤدي الى تأخر إفراغ المعدة، فقد ينتج عن هذا أيضًا انخفاض في مستويات السكر التي يمكن التنبؤ بها.

يمكن أن يؤدي فقدان جرعة الدواء أو الحقن في أوقات غير منتظمة أيضًا إلى تقلب مستويات السكر.