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شيخ قبلي يحذر من مخطط تقسيم عدن إلى مربعات وفصلها عن بعضها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

شيخ قبلي يحذر من مخطط تقسيم عدن إلى مربعات وفصلها عن بعضها

متابعات_ الخليج 365

حذر الشيخ القبلي وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، جمال بن عطاف، من مخطط لتقسيم عدن إلى مربعات وفصلها عن بعضها .

 

وقال بن عطاف في تغريدة له بتويتر، "التحركات من شمال وغرب وشرق عدن، تحاك المؤامرات في غرف مغلقة وبشكل يومي، من حيث التنفيذ والخطة (A) والخطة (B) وكيف يتم تقسيم عدن الى مربعات وفصلها عن بعض" .

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ويرى بن عطاف أن هذا المخطط هدفه تحيد الإمداد من قوات الساحل وقوات الضالع ويافع .. مستغرباً إنشغال القادة والنشطاء الجنوبيين بقضية حياة الفهد .

 

وتزامنت هذه التغريدة مع تحركات تشهدها غرب عدن، للحد من تهريب الأفارقة عبر ساحل رأس العارة .

 

وتسببت هذه التحركات بحالة من التوتر الأمني بين قوات الحزام والقوات العسكرية المشتركة التي يقودها قائد اللواء الثاني عمالقة، حمدي شكري .

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