قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في عبس وحرض بحجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 الخليج 365 ـ حجة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 02/نيسان/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مدرية حرض تعرضت لقصف جوي عنيف. كما استهدفت المقاتلات الحربية تجمعات حوثية في منطقة بني حسن بمديرية عبس. وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا جراء القصف الجوي في المديريتين

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