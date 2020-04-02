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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في عبس وحرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
الخليج 365 ـ حجة
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 02/نيسان/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مدرية حرض تعرضت لقصف جوي عنيف.
كما استهدفت المقاتلات الحربية تجمعات حوثية في منطقة بني حسن بمديرية عبس.
وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا جراء القصف الجوي في المديريتين
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