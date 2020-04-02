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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترمب يحذر إيران من التعرض للقوات الأمريكية في العراق عبر وكلائها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
الخليج 365 ـ متابعات
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها "ستدفع ثمنا باهظا" في حال تعرضها أو وكلاؤها للقوات الأمريكية في العراق.
وكتب ترامب في تغريدة : "تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم غادر على القوات و/أو المنشآت الأميركية في العراق. إذا حدث هذا، فإن إيران ستدفع ثمناً باهظاً، حقاً":
وجاء تحذير ترامب بعد نحو شهرين من تعرض القوات الأميركية لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية.
وأكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة باشرت بنشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق،.
ووصلت إحدى بطاريات باتريوت إلى قاعدة عين الأسد، التي ينتشر فيها جنود أميركيون، الأسبوع الماضي، ويتم تركيبها، وفقا لمسؤول عسكري أميركي ومصدر عسكري عراقي.
وقال المسؤول إن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق.
وكانت واشنطن وبغداد تتفاوضان لنشر منظومة الدفاع الجوي منذ يناير، حين استهدفت طهران بصواريخ بالستية قاعدة عين الأسد في غرب العراق، حيث يتمركز مئات الجنود الأميركيين، وذلك رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني.
وأفادت مصادر عسكرية أميركية وعراقية وكالة فرانس برس، الاثنين، بأن منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي نُشرت في العراق من دون تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة حصلت في النهاية على موافقة الحكومة العراقية أم ل
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