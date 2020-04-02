شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يستهدف بعشر غارات مواقع وتجمعات حوثية في عاصمة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 02/نيسان/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت قبل قليل بعشر غارات مواقع في منطقة اللبنات التابعة لمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف. وأكدت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

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