مقتل عشرين حوثين وتدمير عربات عسكرية بغارات للتحالف في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قتل وأصيب العشرات والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي، بغارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، في جبهات محافظة الجوف، شمال شرقي صنعاء.
وذكر مصدر عسكري ميداني، أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفت بعدة غارات جوية، تجمعات وتعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف.
وبين المصدر، أن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا حوثيا وجرح آخرين، فيما تم إحراق طقم عسكري تابع للمليشيا، كان محملا بالذخائر والأسلحة، جنوب جبال الندر، شرقي الحزم.
يشار إلى أن المليشيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إثر تصعيدها العسكري وانتهاكها الإنساني بمختلف الجبهات
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