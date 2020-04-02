ألمانيا تمنع هبوط الطائرات الإيرانية على أراضيها بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365 ـ متابعات

حظرت ألمانيا على الطائرات الإيرانية الهبوط في المطارات الألمانية، في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



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واتفقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع رؤساء الولايات الألمانية، ، على تمديد العمل بالإجراءات الحالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى انتهاء عطلة عيد الفصح في 20 أبريل/نيسان.

ودعت ميركل الألمان إلى الامتناع عن الزيارات الخاصة، وخاصة العائلية، ودعتهم للالتزام بالإجراءات المعمول بها حتى في عيد الفصح.

وذكرت ميركل أنه "من المبكر جدا التفكير برفع الإجراءات" الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في مواجهة وباء كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا