شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على أحد المطلوبين أمنياً في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

ألقت قوات الحزام الأمني اليوم الاربعاء، القبض على أحد المطلوبين والصادر بحقه تعميم امر قبض قهري من النيابة العامة، وذلك في منطقة اللحوم بمديرية دار سعد.

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وأوضحت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، في بيان لها، انها تلقت معلومات تفيد بوجود أحد المطلوبين والفار من وجه العدالة امام احد الفنادق في منطقة اللحوم بدار سعد، وبناء على ذلك تحركت قوة امنية على الفور إلى الموقع وإلقاء القبض عليه.

وذكرت أن المطلوب (ح.ر.ع) صادر بحقه أمر قبض قهري من النيابة العامة، نيابة المنطقة العسكرية الرابعة، وذلك بتهمة خطف وقتل احد جنود المنطقة العسكرية الرابعة المجني عليه "هاني محمود صالح فضل"، وكان فاراً من وجه العدالة قبل ان تتمكن قوات الحزام الأمني من إلقاء القبض عليه