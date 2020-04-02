شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خروج ايطاليا من الاتحاد الاوروبي.. واحراق العلم الاوروبي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: كيف كانت ردت فعل الايطاليين على تجاهل الدول الاوروبية للازمة التي يمرون بها بسبب فيروس كورونا

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