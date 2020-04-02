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عاجل : خروج ايطاليا من الاتحاد الاوروبي.. واحراق العلم الاوروبي (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: كيف كانت ردت فعل الايطاليين على تجاهل الدول الاوروبية للازمة التي يمرون بها بسبب فيروس
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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