شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العميد طارق يفاجئ الجميع ويعلن موقفة من سيطرة قوات الشرعية على جبل هيلان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قائد المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" غرب اليمن العميد طارق محمد عبد الله صالح إن هيلان عادت للجمهورية. جاء ذلك في تغريده له على حسابه بتويتر . لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكان الجيش الوطني قد سيطر على معظم إجزاء جبال هيلان الاستراتيجي بعد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة

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