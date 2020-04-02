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القبائل تنضم إلى المعركة في صرواح ومعارك عنيفة تدور في الأثناء ومسار المعركة يتغير لصالح هذه الطرف

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عدن - ياسمين التهامي - توافدت قبائل مارب للانضمام بجانب قوات الجيش الوطني في معركتها العنيفة مع مليشيا الحوثي.

وافادت مصادر عسكرية أن قبائل المحافظة تواصل عمليات التحشيد العسكري ومساندة قوات الجيش في معركتها الدائرة الآن مع مليشيا الحوثي في مديرية صرواح.  لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش ورجال القبائل تمكنوا من إحراز تقدم عسكري ونجحوا في استعادة السيطرة على عدد من المواقع والاقتراب من سوق صرواح رغم المحاولات الحوثية المتواصلة التي تشنها على منطقتي المشجع وسلسلة جبال هيلان الإستراتيجية، معتبراً أن انضمام القبائل لقوات الجيش الوطني شكل نقطة تحول لمسار المعركة حيث تمكن الجيش والقبائل من التحكم في خطوط إمداد الحوثيين.

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