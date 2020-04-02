شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل تنضم إلى المعركة في صرواح ومعارك عنيفة تدور في الأثناء ومسار المعركة يتغير لصالح هذه الطرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توافدت قبائل مارب للانضمام بجانب قوات الجيش الوطني في معركتها العنيفة مع مليشيا الحوثي. وافادت مصادر عسكرية أن قبائل المحافظة تواصل عمليات التحشيد العسكري ومساندة قوات الجيش في معركتها الدائرة الآن مع مليشيا الحوثي في مديرية صرواح. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش ورجال القبائل تمكنوا من إحراز تقدم عسكري ونجحوا في استعادة السيطرة على عدد من المواقع والاقتراب من سوق صرواح رغم المحاولات الحوثية المتواصلة التي تشنها على منطقتي المشجع وسلسلة جبال هيلان الإستراتيجية، معتبراً أن انضمام القبائل لقوات الجيش الوطني شكل نقطة تحول لمسار المعركة حيث تمكن الجيش والقبائل من التحكم في خطوط إمداد الحوثيين.

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