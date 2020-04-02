شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : سُلطان عمان ينهار بعد سماعه خبر صادم وغير متوقع ورد قبل قليل.. والذعر يعم المواطنين.. شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 192 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة الانباء العمانية عبر موقعها على "تويتر" إن 34 حالة قد تماثلت للشفاء. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .



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