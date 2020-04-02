شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : بشرى سارة لكل العالم.. العلماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمكن أن يفيد نقل الدم من الشخص الذي تعافى من فيروس كورونا، إلى الأشخاص المصابين الجدد في علاجهم.

وتفيد صحيفة South China Morning Post ، نقلا عن جامعة هونغ كونغ، بأن الخبراء أجروا اختبارا على حيوانات الهامستر الذهبي السوري (قوارض تشبه الفئران)، التي لها بروتين ACE2 شبيه بالبروتين البشري. وفقا لاعتقاد الخبراء يتوغل فيروس كورونا بواسطة هذا البروتين إلى جسم الإنسان. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وقد زرع الباحثون فيروس SARS-COV-2 في أجسام هذه القوارض، وبعدها اخذوا تلك التي تعافت من المرض، واكتشفوا أن أجسامها أنتجت أجساما مضادة. ومن دم هذه القوارض حصل الباحثون على مصل حقنوا به القوارض المريضة، التي تعافت هي الأخرى من المرض.



واتضح للباحثين أن القوارض التي حقنت بالمصل كانت درجة المرض عندها أخف بعشر مرات. وهذا وفقا لهم سيساعد في تخفيف آلام الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويسرع في شفائهم.

