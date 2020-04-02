شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الاعلان قبل قليل عن 13 وفاة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن 13 وفاة بالعاصمة صنعاء بسبب فيروس كورونا اغلبهم من كبار السن خلال الايام الماضية.

وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي ترفض اجراء فحوصات فيروس كورونا التي يرسلها الاطباء الى المختبر المركزي وان الفحوصات التي تم اجراءها هي فحوصات انفلونزا الخنازير فقط. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأكدت المصادر ان هناك حالات تكتم شديدة حول الوفيات التي عانت من اعراض فيروس كورونا ومنها ألم في البطن والاسهال وضيق تنفس حاد.

ومن المتوقع ان تعمل جماعة الحوثي على استغلال الوباء سياسياً بهدف اتهام التحالف بنشر المرض الذي انتشر في أكثر من 180 دولة حتى الآن وقال عبدالملك الحوثي ان التحالف القى كمامات في بعض مديريات الحديدة والمحويت فيما يبدو انه تمهيد للإعلان عن المرض.

وانتشر حتى الآن فيروس كورونا في اكثر من 180 دولة بينها جميع دول اوربا وامريكا الشمالية واغلب دول آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية ومن بين الدول العربية لم يتبقى سوى اليمن التي لم تعلن رسمياً عن اصابات بفيروس كورونا.

وقال الطبيب مروان الغفوري نقلاً عن زملاءه الاطباء انهم يرسلون فحوصات كورونا لحالات مشتبه بها في صنعاء الا أن الرد يأتي بأن المريض مصاب بانفلونزا الخنازير او غير مصاب فقط ويتم التهرب من اجراء فحص الكورونا.

وترفض جماعة الحوثي حتى الآن اغلاق المساجد والمولات واسواق القات التي اكتفت باخراجها خارج صنعاء ولكن الازدحام مستمر كما ترفض اغلاقها في المحافظات الآخرى واكتفت باغلاق صالات الاعراس والمدارس.