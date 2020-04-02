شكرا لقرائتكم خبر عن هذا سر انخفاض وفيات كورونا في ألمانيا مقارنة بأوروبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقل معدل الوفيات بين مصابي فيروس كورونا في ألمانيا عن 1 بالمائة، ومع تغير عدد المصابين الذين تقاس الوفيات بالنسبة له تتراوح النسبة بين نصف الواحد بالمائة و0.9 من الواحد بالمائة.

وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بدول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وتأتي ألمانيا رابعة بين أقل دول شهدت وفيات بسبب كورونا حتى الآن، وهي: الإمارات، وكوريا الجنوبية، وأستراليا على الرغم من أن خُمس المصابين حالياً بالمرض داخل ألمانيا. إليك ما طرحته التقارير من تفسيرات حول سبب هذه الظاهرة: لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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منذ منتصف مارس وألمانيا تجري 160 ألف فحص لفيروس كورونا في الأسبوع، بينما وضعت دول أخرى مثل إيطالياً قيوداً على الأعراض التي تستحق الفحص" بحسب (موقع 24 الاماراتي).

وكانت ألمانيا قد أنتجت منذ نهاية يناير الماضي عدداً كبيراً من أدوات فحص فيروس كورونا، وأتاحت للمعامل الخاصة والحكومية إجراء الفحوصات. إلى جانب أن لديها أكبر عدد من الأسرّة المخصصة للعناية المركزة في أوروبا.

وتبلغ نسبة أسرّة العناية الخاصة في ألمانيا 29.2 سرير لكل 100 ألف شخص، وهي أكثر من ضعف النسبة في إيطاليا (12.5).

وتؤكد هذه التقارير على أهمية التوسع في إجراء الفحوصات لكل الحالات المشتبه في وجود أعراض كورونا لديها، وعدم استبعاد الصغر سناً من معايير الفحص، وهو ما قامت به الدول الـ 4 التي سجّلت أقل معدل وفيات بفيروس كورونا حتى الآن.