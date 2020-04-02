شكرا لمتابعة خبر عن ليس العصير و لا الحليب ولا القهوة او الشاي..لا تتناول هذا المشروب على الريق حتى لو كنت ستموت عطشا لانه سم قاتل سيقضي عليك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير : رئيس وزراء قطر الأسبق "حمد بن جاسم" يفجر مفاجأة مزلزله بشأن حرب "النفط" بين السعودية وروسيا .. مدبرة .. وهذا هدفها عاجل : مصر تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بيوم واحد وإجمالي الوفيات 52 لم يفعها ملك البحرين ولا امير قطر ولا ولي عهد ابو ظبي..أمير الكويت يهز عروش كل الاسر الخليجية الحاكمة ويصدر مرسوم أميري عاجل ( نص المرسوم الاميري ) وردنا الان : بلاغ عاجل ضد فنانة مصرية بسبب فيروس كورونا

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