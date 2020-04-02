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عدن - ياسمين التهامي - شاهد سقوط شبكة دعارة الساعة بـ5 آلاف وأرقام ساخنة للحجز .. والمفاجأة في جنسية الفتيات ؟!

جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! رجال مباحث الآداب بدولة مصر من ضبط شقة سكنية بالمعادى تستخدم وكرا لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية ضخمة حيث نجحت أجهزة الأمن في إسقاط شبكة مكونة من فتاتين روسيتين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. تعود الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب تحت إشراف اللواء خالد عبدالعزيز مدير الإدارة أحد المواقع الإلكترونية الدولية، تقوم بنشر صور جنسية لفتيات أجنبيات عاريات للممارسة الجنسية، مع الرجال راغبي المتعة الجنسية، بمقابل مادى 5000 جنيه للساعة الواحدة. وجرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، وقام العميد أحمد طاهر مدير النشاط الداخلى بإجراء التحريات. وأكدت التحريات أن تلك الصفحة تابعة لإحدى الوكالات الدولية التابعة لمافيا دعارة روسية، وأن الأرقام المعلنة على تلك المواقع ترجع إلى عدة دول أجنبية متعددة، وأن هؤلاء الفتيات يحضرن من خلال تلك الوكالات الدولية التي تتولى نقلهن وتجهيز محال إقاماتهن داخل البلاد وتقديمهن لراغبي الدعارة، وأن تلك الأرقام يتم التواصل من خلالها. أضافت التحريات أن بعضهن يقمن في زهراء المعادى بإحدى الشقق المفروشة بجوار نادى وادي دجلة الرياضى شهير والتي تم إعدادها لتلك الممارسات الجنسية، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بمداهمة الشقة وأمكن ضبط فتاتين روسيتين وراغب متعة، ومبالغ مالية ضخمة، بلغت 20 ألف دولار حصيله النشاط، وأدوات جنسية تستخدم في الممارسة. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبمعاينة الشقة تبين أن الصور المنشورة على المواقع العالمية، تم التقاطها داخل ذات الشقة وتم تشميع الشقة.

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