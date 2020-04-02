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عدن - ياسمين التهامي - "الآن من مارب" مليشيا الحوثي تسيطر على البوابة الشرقية لمدينة مأرب ويدخلون مقر علي محسن الأحمر!

تمكنت مليشيا الحوثي من السيطرة على معسكر الرويك الإستراتيجي الواقع شرق مدينة مأرب، وسط إنهيار كبير في صفوف الاخوان وقوات الشرعية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الحوثي سيطرت بعد معارك ضارية مع قوات الشرعية على معسكر الرويك، والذي يعد أقرب المعسكرات إلى مدينة مأرب.

جديد اب برس

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وأوضحت المصادر أن العشرات من مقاتلي الشرعية سقطوا بين قتيل وجريح واسير ومفقود.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين باتوا على بعد كيلو مترات قليلة من مدينة مأرب بعد سيطرتها على معسكر الرويك، وهو ما يمكنها من دخول المدينة بعد سيطرتها على بوابتها الشرقية.

وبحسب ما كشفته مصادر عسكرية فإن الجنرال علي محسن الأحمر يفضل بشكل مستمر أثناء زيارته إلى محافظة مأرب البقاء والإستقرار في معسكر الرويك الذي تمكنت مليشيا الحوثي من السيطرة عليه.