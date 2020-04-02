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عدن - ياسمين التهامي - "كااارثة وحادثة مؤلمة" مصدر يكشف تفاصيل واقعة طعن مقيم يمني في الرياض ومن يقف وراءها (صورة مؤلمة)!

مصدر يكشف تفاصيل واقعة طعن مقيم يمني في الرياض ومن يقف وراءها (صورة مؤلمة)

كشف مصدر مقرب من مقيم يمني في العاصمة السعودية الرياض، تفاصيل واقعة تعرضه لاعتداء سافر وطعنه بالسكين وسرقة مابحوزته من أموال، ومَن يقف وراءها، وحالته الصحية.

جديد اب برس

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وقال المصدر إن قريبه مروان السفياني، وهو من أهالي صنعاء، يعمل في أحد المخابز بمدينة الرياض، وتعرض لطعن غادر في رأسه وظهره ويديه اثناء محاولته ايداع مبلغ مالي.

المصدر أوضح أن “عصابة يجري تعقبها من أجهزة الأمن هاجمت السفياني غدرا بالسكاكين أثناء محاولته إيداع مبالغ مالية تخص المخبز الذي يعمل فيه، وسرقت ما بحوزته من أمول”.

وقال: “السفياني يرقد الآن في العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض”. وأجهزة الأمن “وعدت بتعقب الجناة حتى ضبطهم وإعادة ما سرقوه من أموال”. لكن المصدر شكك في جدية أجهزة الأمن.

وفقا للمصدر فإن “هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة” حسب ما قال، مضيفا: “اليمنيون المغتربون في المملكة لا يحظون باهتمام أجهزة الأمن السعودية إلا حين مداهمة شققهم ومحلاتهم وترحيلهم”.

وأضاف: “كثير من الاعتداءات التي تعرض لها يمنيون مقيمون في المملكة، انتهت بتقييدها ضد مجهول، رغم الابلاغ عن الجناة في كثير من هذه الجرائم، لكن الأمن يتغاضى عن السعوديين الجناة”.

يُذكر أن جريمة طعن السفياني وسرقة أمواله تأتي في ظل تعرض المغتربين اليمنيين في السعودية لمضايقات مجتمعية وحملة اعتقالات تعسفية من السلطات الأمنية في المملكة بتهم “التخابر مع الحوثيين”.