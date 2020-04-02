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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل أقوى هجوم عسكري حوثي استهدف ”مأرب“ من 5 محاور و 48 ساعة حرب !

جديد اب برس

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عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

ت مصادر ميدانية، بأن مناطق واسعة في محافظة مأرب (شرق اليمن)، تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية. وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان “مليشيا الحوثي نفذت هجوم عسكري كبير باتجاه مأرب خلال 48 ساعة الماضية من عدة محاور“، مشيرة الى ان المليشيا شنت هجمات متزامنة في مجزر (شمالا)، وصلب (شمال غرب)، والمشجح، المخدرة ومناطق اخرى في صرواح (غربا) وقانية (جنوبا). وأكدت المصادر ان القوات الحكومية أفشلت معظم الهجمات، خصوصا الهجوم المكثف في منطقتي ”الشايف والنظارة“ باتجاه قاعدة "كوفل" العسكرية، لافتة الى ان المعارك ما تزال مستمرة ويستخدم فيها مختلف الاسلحة، وخلفت قرابة 100 قتيل من مليشيا الحوثي ونحو 20 أسير. وقالت ان مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شاركت خلال المعارك بشكل مكثف وشنت أكثر من 30 غارة جوية، استهدفت تعزيزات ومواقع تابعة لمليشيا الحوثي، وأسفرت عن مقتل العشرات، وتدمير عدد من الاليات العسكرية. الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، قال إن قوات الجيش شنت، اليوم الثلاثاء، هجمات مباغتة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي المتمردة، في جبهات صرواح والمخدرة وقانية. وأكد العميد مجلي في تصريح لـ“سبتمبر نت”، أن العمليات الهجومية تأتي ردا على تصعيد المليشيا الحوثية، لافتا إلى أنها تكبدت خسائر كبيرة في الأروح والعتاد، بالإضافة إلى القبض على عدد من عناصرها. وأوضح ان ”المعارك متواصلة في جبهات صرواح، والمخدرة، وقانية، وسط تقهقر المليشيا الحوثية، وانهيارات في صفوفها”. وبين أن المعارك تزامنت مع قصف مكثف من مدفعية الجيش، وغارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وصعد الحوثيون منذ العاشر من ابريل الماضي من عملياتهم العسكرية شرق وشمال شرق صنعاء وسيطروا على معظم مناطق مديرية نهم صنعاء القريبة من مأرب، وكذا على مدينة الحزم عاصمة الجوف ومناطق أخرى في المحافظة المتآخمة لمأرب النفطية.