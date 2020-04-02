شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب عشر صور صادمة من حفل زفاف اللاعب "ليونيل ميسي" ..شاهدو هذة المفاجأة التي تنشر لأول مرة على وسائل الإعلام ..وتوقعات بأن ينهار ميسي وزوجته بعد مشاهدتها !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حفل زفاف أسطوري، دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القبص الذهبي؛ بعد حفل زفافه على حبيبة الطفولة أنتونيلا روكوزو، أم ولديه، والتي لم تفارقه منذ أكثر من 10 سنوات، علماً أنهما صديقان منذ الطفولة.

وفي مدينة روزاريو بالأرجنتين مسقط رأس النجم ميسي تجمهر المئات من الصحافيين لالتقاط صور النجم الأولى مع عروسه الفاتنة، والتي تألقت بفستانها الأبيض.

وحضر حفل الزفاف الذي وصف في الأرجنتين بالأسطوري عدد كبير من نجوم الكرة وغيرهم من المشاهير، من بينهم لاعب الأوروغواي لويس سواريس، والبرازيلي نايمار، كما والمطربة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، وزوجها اللاعب الإسباني جيرار بيكيه، إضافة إلى اللاعب الإسباني فابريغاس وزوجته اللبنانية الأصل وأم ابنيه دانييلا سمعان، الموصوفة بأوثق صديقة لزوجة ميسي.

وكان عدد من الحضور وصل الخميس إلى الأرجنتين، أبرزهم لويس سواريز، ومدافع برشلونة السابق كارلوس بويول، وصامويل إيتو، وتشافي هيرنانديز، وسيسك فابريغاس، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.

يذكر أن الحفل الذي أقيم في الفندق التابع لمجمّع Rosario City Center السياحي، والذي حجزه العروسان منذ 3 أيام، لم تعرف تكاليفه، إلا أنه لا حاجة لتوقعها.

كما أن العروسين طلبا مسبقاً من المدعوين تقديم التبرعات لمؤسسة "ميسي الخيرية"، التي تساهم في تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال، عوضاً عن الهدايا المادية!

وقام ميسي بإهداء زجاجة فاخرة من "ريد واين" لكل زملائه الحاضرين في الحفل، يوجد معها رسالة من ميسي وأنتونيلا وتوقيع اللاعب وشكر لكل من حضر، كما جرى توفير جليسات للأطفال ومصفيي شعر.

وانضم عدد من لاعبى الدورى الانجليزى الممتاز إلى 260 مدعوا للحفل ومنهم سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسى وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وانتشر 350 شرطيا لتأمين الحفل بمدينة روساريو حيث نشأ ميسى قبل الانتقال لبرشلونة الذى قضى معه كل مسيرته التى تضمنت الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم خمس مرات.

والتقى ميسى مع روكوزو، التى تنتمى لروساريو أيضا، عند نشأتهما فى المدينة وأنجبا تياجو الذى يبلغ عمره أربع سنوات وماتيو وعمره 21 شهرا.



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