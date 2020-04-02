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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية باعدام المصابين بفيروس كورونا ..دولة عربية تباغت الجميع بفتوى جديدة ومرعبة بحق المصابين بالفيروس

2020/04/02 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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