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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. كارثة تتعرض لها وزارة الدفاع الامريكية وتكشف عن إصابة أكثر من 4 ألف بحار على متن حاملة طائرات عملاقة بفيروس كورونا

كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن إصابة أكثر من 4 آلاف بحار أمريكي على متن حاملة الطائرة “يو إس إس ثيودور روزفلت” في المحيط الهادئ، بفيروس كورونا. ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية)، الأربعاء، عن مصدر ـ لم تسمه ـ أن “قادة سلاح البحرية لم يستجيبوا بسرعة لنداء قائد حاملة الطائرات، الذي أصر على إبلاغ البنتاغون بأن أكثر من 4 آلاف بحّار مصابون بفيروس كورونا”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. الجوازات السعودية تباغت المغتربين وتوجه دعوة عاجلة للجميع لتنفيذ هذه الإجراءات والتنفيذ فورا..(صورة ) هل تذكرون فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية باعدام المصابين بفيروس كورونا ..دولة عربية تباغت الجميع بفتوى جديدة ومرعبة بحق المصابين بالفيروس عاجل.. كارثة تتعرض لها وزارة الدفاع الامريكية وتكشف عن إصابة أكثر من 4 ألف بحار على متن حاملة طائرات عملاقة بفيروس كورونا ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية.. خليجي يتحرش بـ "قاصر" على الملأ.. شاهد(فيديو) هل تذكرون الداعية السعودي المعتقل ‘‘سلمان العودة’’.. شاهدوا كيف كان مصيره اليوم داخل السجن..! (صور مرعبة) ثعبان مرعب يمسك باحد اللصوص بعد اقتحامه المنزل للسرقة..وما فعله الثعبان باللص شيء لا يصدقه العقل ولا يخطر على البال ..شاهد الصور المرعبة ( 3 صور ) بعد اغلاق الصلاة في السجد الحرام وتعليق العمرة والحج..شاهد المعجزة التي حدثت في الكعبة المشرفة وهزت وجدان مليار مسلم في شتى ارجاء العالم

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