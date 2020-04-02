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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الجوازات السعودية تباغت المغتربين وتوجه دعوة عاجلة للجميع لتنفيذ هذه الإجراءات والتنفيذ فورا..(صورة )

أتاحت المديرية العامة للجوازات من خلال منصة أبشر خدمة "الرسائل و الطلبات" لجميع المستفيدين من خدماتها. ونشرت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو توضح من خلاله للمستفيد خطوات تنفيذ هذه الخدمة.

وأبانت الجوازات، أنه يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال القيام الدخول إلى حسابه في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة خدمات من "خدماتي"، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، ثم اختيار قطاع "المديرية العامة للجوازات"، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة "هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات"، وكتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على "إرسال".

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وردنا الان.. الجوازات السعودية تباغت المغتربين وتوجه دعوة عاجلة للجميع لتنفيذ هذه الإجراءات والتنفيذ فورا..(صورة )

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وبينت المديرية العامة للجوازات، أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة "أبشر و مقيم" التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقرات إدارات الجوازات.