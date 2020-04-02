شكرا لبحثكم عن خبر مستشار الرئيس هادي يطالب غريفيت بالاستقالة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا مستشار رئيس الجمهورية، عبدالملك المخلافي، الأربعاء، المبعوث الأممي، مارتن غريفث، إلى تقديم استقالته، من مهمته في اليمن.

واتهم المخلافي في تغريدة له على تويتر، "، غريفث، بالفشل، مطالباً إياه بالاعتراف بفشله، والاستقاله من رئاسة البعثة الأممية إلى اليمن.

وخاطب المسؤول الحكومي، المبعوث الأممي، بالقول: "عزيزي مارتن غريفيث، إن لم تستطع إقناع الحوثي بوقف إطلاق النار في هذه الظروف، عليك أن تعترف بالفشل وتستقيل".

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وأوضح المخلافي، أن النزاع توقف في كافة البلدان التي تعيش حروبا، تحسباً لتهديدات كورونا، الأمر الذي لم يحدث في اليمن.

وقال مستشار الرئيس، إن الشرعية وافقت على وقف إطلاق النار، بيد أن مليشيا الحوثي تواصل المعارك، والقتل في كل مكان.

وقبل أيام دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غونتريش، أطراف الصراع في اليمن، إلى وقف النزاع، وعقد اجتماع بالتعاون مع المبعوث الأممي، لبحث إجراءات مواجهة فيروس كوروونا.