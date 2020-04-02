شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : عدن تبدا صباح اليوم بمحاكمة الانقلابيين الحوثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من المقرر أن تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحكومة الشرعية أول جلسة لمحاكمة قيادات من جماعة الحوثي بتهمة الانقلاب. وكشف المحامي هزاع المجيدي أن المحكمة الجزائية المتخصصة ستنظر اليوم في قضية الانقلاب وستبدأ بأولى جلسات المحاكمة للقائمة تضم اثنين وعشرين من جماعة الحوثي. Advertisements وأوضح أن القائمة يتصدرها عبدالملك بدر الدين الحوثي و محمد علي الحوثي وعبدالخالق الحوثي وابو علي عبدالله الحاكم، مضيفا أن ثلاثة من المتهمين الأربعة مدرجين في عقوبات مجلس الامن الدولي.

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